Pastor: Nismo razgovarali o funkcijama, ali želimo da budemo deo većine

BEOGRAD - Vršilac dužnosti predsednika Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor izjavio je danas da na konsultacijama sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o mandataru i formiranju nove vlade nije bilo reči o funkcijama koje bi eventualno mogle da pripadnu SVM, ali da ta stranka želi da bude deo vladajuće većine i nastavi saradnju kako bi ostvarila svoj program.

"Cenimo odgovoran pristup predsednika, što na ovaj način pristupa razgovorima i nešto najprirodnije je bilo da se odazovemo na poziv predsednika Republike", rekao je pastor novinarima posle sastanka. On je napomenuo da se promenila situacija u odnosu na ranije s obzirom na činjenicu da je do sada predsednik Republike bio ujedno i predsednik Srpske napredne stranke. "To sada trenutno više nije tako i zato nije bilo reči o funkcijama", objasnio je Pastor i dodao da