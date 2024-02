Maksimum, pa kraj: Marej nagovestio penzionisanje narednih meseci

KARIJERA Endija Mareja bliži se kraju. Od operacije kuka 2019, Britanac je igrao na gornjoj granici sopstvenih mogućnosti usled otežanog kretanja. Ali, upornost trostrukog grend slem šampiona koja je svih ovih godina oduševljavala teniski svet, ipak je sa rokom trajanja, a datum isteka je negde u 2024. Tačan dan za penzionisanje Mareja, još nije odlučen, ali definitivno će uslediti u narednih nekoliko meseci.

FOTO: Tanjug/AP Endi je to nagovestio nakon pobede nad Denisom Šapovalovom (2:0) u Dubaiju i dodao da će pružiti maksimum u završnici blistave karijere. - Ljudi često čitaju mnogo o onome što kažem na terenu. Nije to uvek racionalno, ali me svakako uvek pitaju o tome. I dalje volim da se takmičim. Ipak, sve sam stariji, a da biste se takmičili sa mlađima morate da budete svežiji i spremniji. Nije lako. Verovatno mi nije ostalo još mnogo, ali daću sve od sebe da