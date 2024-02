Brnabić: Izveštaj ODIHR-a stavio tačku na priču o krađi izbora

Beta pre 3 minuta

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da finalni izveštaj kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) "stavlja tačku na sve laži i besmislice o krađi izbora u Srbiji". Ona je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije rekla da je tako nakon krize izazvane lažnim narativima, stavljena tačka na tu priču. "Najvažnije je da je nakon višemesečne nestabilnosti i krize koju su kreirali određeni mediji, političke organizacije i pokreti, pojedine nevladine organizacije, kreirali ih hiljadama laži i besmislica svaki dan putem medija i društvenih mreža, konačno stigao finalni izveštaj i stavio tačku na sve laži i besmislice o krađi izbora", rekla je Brnabić. Objasnila je da se obraća pre objavljivanja konačne verzije izveštaja ODIHR jer su, kako je rekla, pojedini mediji iz Junajted grupe od juče počeli da objavljuju delove izveštaja ekskluzivno, što se, kako je ocenila, nikada ranije nigde nije desilo. Premijerka je navela da je Srbija do sada sprovela ukupno 54 preporuke ODIHR-a i da u sadašnjim preporukama ima manje primedbi nego ranije, posle izbora 2022. godine. Navela je da je sam ODIHR u izveštaju prepoznao 13 od 26 preporuka u odnosu na prošli izveštaj, odnosno da su dve u potpunosti ispunjene, a 11 delimično. "Nakon aprilskih izbora 2022. bilo je 26 preporuka, u ovom imamo 25, dakle manje nego nakon 2022, u priorietnim je bilo devet, a sedam sada. To takođe govori da je situacija mnogo bolja. Kad je reč o medijima bilo je pet, a sada dve (preporuke)", rekla je Brnabić. Iznela je da su posebno pohvaljeni Republička izborna komisija, priprema izbora, način kandidature, sloboda izražavanja i okupljanja. Premijerka je kazala i da je medijska kampanja bila realna i da jeste dominirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali da je za to kriva opozicija koja je vodila kampanju mržnje prema njemu. Za migracije birača rekla je da u izveštaju piše da o tome postoje navodi, ali da nema dokaza jer se to nije ni desilo. Govoreći o preporukama, rekla je da se preporučuje izmena zakonodavstva pre izbora, i da će naredna vlada imati vremena za četiri godine da radi na tome. Ostale preporuke odnose se na edukaciju lokalnih komisija, birača, reviziju biračkog spiska u skladu sa standardima zaštite podataka o ličnosti.

Za preporuku sprečavanja pritiska na birače rekla je da je to bilo i ranije, ali da ona ne zna gde je bilo pritiska i traži podatak od ODIHR-a gde se to desilo, "kako bi država to rešila".

Branić je pomenula i preporuku o nezavisnosti REM-a koju posebno komentarisala, već je rekla da su to prioritetia nema pomena međunarodne istrage niti bilo čega sličnog i nema preporuke da liste ne smeju da nose ime onoga ko nije kandidat jer to nije u skladu sa demokratskom praksom.

(Beta, 02.28.2024)