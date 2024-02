Vučić: Najotvoreniji razgovor sa Zelenskim do sada, ne razumem one koji govore protiv Ukrajine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Tirani da je imao do sada najotvoreniji razgovor sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o svim važnim temama i da ne razume ljude u Srbiji koji izražavaju stavove protiv Ukrajine .

Posle bilateralnog sastanka sa Zelenskim na marginama samita "Ukrajina - Jugoistočna Evropa", Vučić je za RTS rekao da su razgovarali o teritorijalnom integritetu obe zemlje, poštovanju Povelje UN, o inicijativama za mir u Ukrajini i načinu dolaska do mira.

"Čini mi se da je glas Srbije sa poštovanjem slušan u Tirani, mogli ste to da čujete od mnogih, čak i od predsednika Zelenskog kada se obraćao, a i po trajanju našeg bilateralnog sastanka pokazao je poštovanje prema Srbiji", kazao je Vučić.

On je rekao i da Ukrajina nikada ništa nije učinila protiv Srbije i da zato "ne razume" njene građane kada izražavaju stavove protiv te zemlje.

"Ne razumem ljude kada izražavaju stavove protiv Ukrajine, razumem odnos prema Rusiji, ali Ukrajina nikada ništa protiv Srbije nije uradila, nije priznala nezavisnost Kosova. To su naša slovenska braća kao i Rusi i trudimo se da imamo dobre odnose", dodao je Vučić.

Vučić je na Instagramu večeras napisao da je Ukrajina "jedna od retkih zemalja koja može da govori o teritorijalnom integritetu, jer nije gazila tuđi teritorijalni integritet".

"Verujem da ćemo nastaviti da gradimo prijateljske odnose sa tom zemljom, koja nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, poštujući odluku Saveta za nacionalnu bezbednost od pre dve godine, kao i da ćemo istrajati u politici prijateljstva prema drugim akterima sa istoka Evrope, uključujuči Rusiju", naveo je Vučić.

Vučić je napisao i da je na sastanku sa Zelenskim "ponovio principijelni stav Srbije o poštovanju normi međunarodnog prava i Povelje UN, kao i o ključnom značaju diplomatije u rešavanju svih sukoba".

"Tome nas, pre svega, uči teška istorija Srbije koja je vekovima stradala. Zahvalio sam se na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije, a tema razgovora bio je i evropski put naše dve zemlje", dodao je Vučić.

Vučić je za RTS rekao i da je do 8.00 jutros pregovarao o tekstu deklaracije, koju su na samitu u Tirani usvojili predstavnici zemalja Jugoistočne Evrope, uključujući lidere zapadnobalkanske šestorke i zvaničnike EU, i kritikovao predsednicu Kosova Vjosu Osmani da nije bila korektna po tom pitanju.

"Želeli su da i Srbija bude deo deklaracije, ali rekli smo da ne možemo da prihvatimo termin 'države' jer bismo time priznali Kosovo, kao ni oko sankcija Rusiji jer neću da rušim politiku države Srbije. Osmani je znala kako deklaracija izgleda, ali je inisistirala da se ponovo glasa samo o sankcijama, ali to nije prošlo", kazao je Vučić.

Vučić je naveo da nije želeo da prihvati ni termin "maligni uticaj", navodeći da su u Srbiji takav uticaj, u vezi sa decembarskim izborima, vršile "neke zemlje među kojima nije Rusija".

"Rekao sam da imamo neke druge koji su imali maligni uticaj u Srbiji, a da to nisu bili Rusi. Imali smo izbore pa smo videli kako je to izgledalo. I onda su to izbacili (iz deklaracije)", dodao je Vučić.

U usvojenoj deklaraciji se navodi da je ničim izazvana vojna agresija Rusije na Ukrajinu i dalje najveća pretnja za evropsku stabilnost i međunarodni mir.

"Taj čin agresije je neprihvatljiv, flagrantno je kršenje međunarodnog prava, uključujući Povelju UN, kao i zločin protiv ukrajinskog naroda", navodi se u prvoj tački deklaracije.