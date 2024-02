7 Žena ubijeno u jednom danu: Strava i užas u Turskoj! Stradale imale između 32 i 49 godina

U porodičnom nasilju je danas u Turskoj ubijeno sedam žena, javila je tamošnja televizija Haber Turk. "Ukupno sedam žena je danas, u jednom danu, brutalno ubijeno u Izmiru, Bursi, Sakariji, Erzurumu, Denizliju i Istanbulu", dodala je turska televizija navodeći da su osumnjičeni njihovi sadašnji ali i bivši partneri.

Haber Turk je na svom sajtu postavio fotografije i imena žrtava. Te žene od 32 do 49 godina, ubijene su vatrenim ili hladnim oružjem, a tri počinioca su potom izvršila samoubistvo. Dvojica su uhapšena, a jedan je ranjen prilikom hapšenja i malo kasnije je preminuo. Ne navodi se ništa o sudbini sedmog ubice, koji je pobegao iz zatvora da bi ubio suprugu. Prošle godine je platforma za zaštitu prava žena "We will stop feminicides" zabeležila 315 ubistava žena. Turska