Đilas: Predsednik Srbije besramno izvređao Šenaha

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić "potpuno lično i besramno" izvređao šefa posmatračke misije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope na decembarskim izborima u Srbiji Stefana Šenaha. Đilas je u saopštenju naveo da te uvrede potvrđuju da je Vučić "najbolji đak (lidera Srpske radikalne stranke) Vojislava Šešelja" i da se, kako je naveo, "vratio na fabrička podešavanja", odnosno na period kada je bio u SRS. Vučić je, na pitanje o izjavi Šenaha da je posmatračka misija na izborima u Srbiji u decembru primetila da je mnogo više birača prijavljeno za gradske izbore nego za parlament odgovorio da je stekao utisak da je Šenah "svetski prevarant". {Related:200946} "To je isto kao kada bih ja rekao o njemu, a on je poznat po mnogo čemu u Austriji, da sam stekao utisak da je svetski prevarant i lopuža i da su mi mnogi ljudi rekli za to, a i liči mi da je belosvetski prevarant i poznata lopuža u Austriji", kazao je Vučić novinarima u Tirani. Šenah je ranije danas izjavio i da se čini da je dovođenje građana autobusima u Beograd iz Republike Srpske na dan izbora "instrument krađe". Lider SSP u saopštenju je stavove predsednika Srbije o Šenahu ocenio kao Vučićev "najnoviji pomahnitali napad", te ga nazvao "Šešeljevim potrčkom". "Radikalske uvrede je izgovorio samo zato što je Šenah i danas izjavio da izveštaj ODIHR-a potvrđuje zaključak o izbornim neregularnostima koje su izmenile izbornu volju građana Beograda i Srbije", kazao je Đilas. Kako je naveo, time je Šenah "u potpunosti ogolio patologiju režima", koji, kako je ocenio, "ulazi u terminalnu fazu raspada pred očima i srpske i međunarodne javnosti". Dodao je da je Šenah bio deo proširene delegacije ODIHR-a i da je, kako je naveo, nakon pokušaja Vučića i (premijerke Ane) Brnabić da minimalizuju konačni izveštaj Odihr-a o izborima i Srbiji, jasno podvukao ogroman broj izbornih neregularnosti i kršenja zakona u Beogradu i širom Srbije. Prema njegovim rečima, Vučić potom "ni sa funkcije predsednika države nije mogao da se savlada". "Potpuno lično i besramno je izvređao šefa međunarodne posmatračke misije. I to samo zato što je Šenah rekao šta je misija videla na izborima u Srbiji", dodao je Đilas. Da stvar bude gora, kako je ocenio lider SSP, to se dešava u danu kada ceo svet saznaje i da je Srbija na listi "Freedom Hous-a" dramatično pala, kao nikad do sad, te da je između Rusije i Sijera Leonea. Po tome izveštaju, kako je Đilas rekao, Srbija je najgora u Evropi po nivou političkih prava i građanskih sloboda, nezavisnosti pravosuđa, slobode medija, obračuna za opozicijom i kritičarima vlasti. "Upravo izbori u decembru su označeni kao najproblematičnija tačka i prvi od razloga za sunovrat Srbije pod Vučićem na listi demokratskih država", dodao je Đilas.

(Beta, 02.29.2024)