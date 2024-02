Fridom haus: Vladajuća stranka u Srbiji narušava politička prava i građanske slobode

Beta pre 1 sat

Srbija je parlamentarna demokratija sa konkurentnim višepartijskim izborima, ali poslednjih godina vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) stalno narušava politička prava i građanske slobode, vršeći pritisak na nezavisne medije, političku opoziciju i organizacije civilnog društva, navodi se u danas objavljenom izveštaju organizacije Fridom haus (Freedom House). "U decembru je koalicija predvođena SNS-om osvojila apsolutnu većinu mesta u parlamentu posle vanrednih parlamentarnih i lokalnih izbora koje su obeležili verodostojni izveštaji o nepravilnostima. Posle izbora ponovo su se pojavili masovni protesti u Beogradu, gde su demonstranti osudili navodne prevare i manipulacije i doveli u pitanje konačne rezultate trke", navodi se u uvodnom delu izveštaja koji se odnosi na Srbiju i dodaje da Srbija spada u grupu zemalja "delimično slobodnih" zemalja i da je pala za tri poena. Fridom haus je naveo da su lokalni i međunarodni posmatrači prijavili brojne nepravilnosti tokom kampanje i na dan izbora. "Tokom kampanje, nekoliko faktora je dovelo do neravnopravnog izbornog okruženja za kandidate i obezbedilo neprikladne prednosti SNS-u. To uključuje nesrazmerno visok pristup medijima koji je omogućen partijama vlasti, pritisak na zaposlene u javnom sektoru i socio-ekonomski ugrožene stanovnike da podrže nosioce funkcije, zloupotrebu administrativnih resursa i centralnu ulogu predsednika Vučića na izborima, što je doprinelo brisanje granica između države i stranke SNS", navodi se u izveštaju. Na dan izbora, Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) (ODIHR) primetila je niz pitanja, uključujući proceduralne nedostatke u 39 odsto posmatranja, kupovinu glasova, kršenje tajnosti glasanje i slučajevi grupnog glasanja. Izborni zakoni u velikoj meri odgovaraju međunarodnim standardima, ali aspekti izbornog procesa su loše regulisani, a primena postojećih pravila je manjkava. Dodaje se da se propisi o finansiranju kampanje se slabo sprovode i ne postavljaju sveukupno ograničenje na privatna sredstva koja prikupljaju i troše stranke i kandidati. "SNS je koristila različite taktike da nepravedno umanji izborne izglede opozicije. To uključuje manipulisanje vremenom vanrednih izbora, vršenje pritiska na nezavisne državne institucije, prikupljanje birača iz susednih zemalja i mobilisanje javnih resursa za podršku kampanjama", navodi se u izveštaju. Opozicione ličnosti su se takođe suočavale sa sve većim uznemiravanje, zastrašivanjem, manipulacijom i nasiljem poslednjih godina, što je rezultiralo potiskivanjem političkog predstavljanja opozicionih partija na svim nivoima. U odeljku o slobodi medija, navodi se da uprkos zakonskom okviru koji garantuje slobodu štampe, sloboda medija je narušena pretnjom tužbama ili krivičnim prijavama protiv novinara za druga krivična dela, nedostatkom transparentnosti vlasništva nad medijima, uređivačkim pritiskom političara i politički povezanih vlasnika medija. Dodaje se da postoje direktni pritisci i pretnje protiv novinara kao i visoka stopa autocenzure. Medijsko okruženje karakteriše ekstremna propaganda i manipulacija činjenicama oko određenih tema, uključujući odnos vladajućih partija i opozicije i odnose Kosova i Srbije. Debata je generalno slobodna i živahna, ali obrazac odmazde protiv visokih kritičara vlade doprineo je sve neprijateljskijem okruženju za slobodno izražavanje i otvorenu debatu. Pretpostavljeni protivnici vlasti, uključujući novinare, univerzitetske profesore, lidere civilnog društva, poznate ličnosti i obične građane, suočeni su sa kampanjama klevetanja u provladinim medijima, krivičnim istragama i drugim merama odmazde poslednjih godina, navodi se u izveštaju i dodaje najviši vladini zvaničnici redovno učestvuju u diskreditovanju nepolitičkih ličnosti na osnovu njihove javne kritike vladine politike. Fridom haus je u delu o pravosuđu naveo da je nezavisnost pravosuđa ugrožena političkim uticajem na imenovanja sudija, a mnoge sudije su prijavile da se suočavaju sa spoljnim pritiskom u vezi sa svojim odlukama. Prema ovogodišnjem izveštaju organizacije Fridom haus (Freedom House) za 2023. godinu pad Srbije je najveći pad u Evropi u celini, izjavila je danas ekspertkinja Fridom hausa za Balkan, Aleksandra Karpi. "Dakle, ne samo na Zapadnom Balkanu i ne samo globalno gledano, već u Evropi, ona (Srbija) bila je lider, nažalost, u smanjenju prava i građanskih sloboda građana", rekla je ona za Glas Amerike (Voice of America - VoA). Slobode u Srbiji opadaju uzastopno 10 godina, tako je ove godine Srbija na 114. mestu po listi Fridom hausa, organizacije sa sedištem u Njujorku. Srbija je ove godine pala za tri poena, što je sveukupno stavlja u prvu polovinu zemalja u kojima je demokratija u konstantnom padu tokom poslednje decenije. Aleksandra Karpi je rekla da su izbori u Srbiji "deo priče" o padu na rang listi. "Videli smo pad u toj kategoriji zbog pokradenih izbora i mogućnosti da su uticali na rezultate u ključnim izbornim trkama kao što je Beograd. Ali zaista, imajte na umu da je cena ovakvih manipulacija to što je ugrožena sposobnost građana da izraze svoje probleme i učestvuju u demokratskim procesima. I to je bio jedan od razloga za pad, ali je Srbija izgubila ukupno tri boda, što je prilično značajno", rekla je ona. Prema njenim rečima, neki od drugih faktora uključuju opadajuću transparentnost u poslednjih nekoliko godina. "Javnost sve više nije u mogućnosti da pristupi informacijama o nabavkama, infrastrukturnim projektima i drugim politikama ekonomskog razvoja", rekla je ona i dodala da je treći faktor pada Srbije pad indikatora privatnih debata, koji je bio rezultat brutalnog omalovažavanja opozicionih političara kao i drugih kritičara režima, otkrića o praćenju opozicionih ličnosti. Ona je rekla da "sada postoji stvarni strah da li će doći do neke vrste odmazde, ako se dogodi oštro suprotstavljane ovoj vlasti". U uvodu izveštaja koji se odnosi na Srbiju, navodi se da Srbija je parlamentarna demokratija sa konkurentnim višepartijskim izborima, ali poslednjih godina vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) stalno narušava politička prava i građanske slobode, vršeći pritisak na nezavisne medije, političku opoziciju i organizacije civilnog društva. "U decembru je koalicija predvođena SNS-om osvojila apsolutnu većinu mesta u parlamentu posle vanrednih parlamentarnih i lokalnih izbora koje su obeležili verodostojni izveštaji o nepravilnostima. Posle izbora ponovo su se pojavili masovni protesti u Beogradu, gde su demonstranti osudili navodne prevare i manipulacije i doveli u pitanje konačne rezultate izbora", dodaje se u izveštaju.

(Beta, 02.29.2024)