Vučić: Srbija izuzetno ceni prijateljstvo sa Centralnoafričkom Republikom

Na zajedničkoj konferenciji za novinare posle sastanka sa predsednikom Centralnoafričke Republike Fosten-Arkanžom Tuaderom (Faustin-Archange Touadera), Vučić je rekao da su odnosi sa afričkim zemljama za Srbiju "od izuzetnog, gotovo prioritetnog značaja".

"Daćemo sve od sebe da dodatno razvijamo dubinu naših odnosa u različitim sferama društvenog života, kako sa vašom divnom zemljom, tako i sa mnogim drugim afrčkim zemljama", kazao je Vučić.

On je zahvalio Tuaderi što Centralnoafrička Republika "čvrsto poštuje" teritorijalni integritet Srbije, navodeći da je za Beograd to "od izuzetnog značaja" jer to znači i poštovanje Povelje UN i rezolucija UN.

"Gospodin Tuadera mi je rekao da poštuju Srbiju koja im je prijatelj, ali da to rade zbog sebe i poštovanja međunarodnog javnog prava, zbog svakog ko želi da zaštiti svoj integritet. Srbija će uvek podržavati teritorijalni integritet Centralnoafričke Republike u punoj meri", kazao je Vučić.

Vučić je zamolio Tuaderu da utiče na to da dve zemlje dovedu do nivoa stalnih konsultacija "sve uzajamne diplomatske kontakte, kroz sve institucije, organizacije i agencije širom sveta".

"Ne postoji nijedna evropska zemlja koja sa toliko ljubavi i blagonaklonog odnosa gleda na afrički kontinent kao Srbija i ponosan sam što sam njen predsednik", dodao je Vučić.

Vučić je danas razgovarao u četiri oka sa Tuaderom u Palati "Srbija", posle čega su usledili plenarni razgovori delegacija dve zemlje.

Zvaničnici Srbije i Centralnoafričke Republike potpisali su potom Okvirni sporazum o saradnji vlada dve zemlje, Sporazum o osnivanju mešovite komisije Srbije i Centralnoafričke Republike, Sporazum o saradnji u oblasti odbrane i Memorandum o razumevanju dve vlade koji se odnosi na sprovođenje saradnje u oblasti geologije, rudarstva i naftnog sektora.