Komšiju šutnuo i teško ga povredio: Muškarac iz Lebana uhapšen zbog nasilja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Lebanu uhapsili su Z. P. (51), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, saopštio je danas MUP.

On se sumnjiči da je pre dva dana, nakon kraće rasprave i tuče, udario nogom 65-godišnjeg komšiju koji je pao i zadobio teške telesne povrede. Povređeni muškarac je prevezen u Klinički centar u Nišu. Osumnjičenom je, po ovlašćenju Osnovnog javnog tužilaštva u Lebanu, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu. (Tanjug)