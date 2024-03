Šapić: Odlaže se konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda

Predsednik Privremenog organa Grada Beogada Aleksandar Šapić izjavio je danas da će konsotutivna sednica Skupštine grada biti održana u nedelju, 3. marta, do 12. sati, kada ističe zakonski rok, a da će do tada koalicija "Beograd ne sme da stane" zauzeti konačan stav i obavestiti javnost šta su odlučili.

Pre početka konstitutivne sednice Skupštine Beograda Šapić je rekao da će predsedavajući Toma Fila sednicu nodložiti za dva dana. "Fila će ovu Skupštinu odložiti na dva dana, do 3. marta kada je poslednji rok za njeno konstituisanje i naši odbornici će se tamo neće pojaviti da bi on onda imao osnova da je odloži do tog datuma", rekao je Šapić. Dodao je da se u međuvremenu dosta toga promenilo zbog čega su se odlučili da odlože sednicu na još dva dana i dali konačan