Sutra u Srbiji sunčano i toplo - moguće glavobolje i nervoza kod meteoropata

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na jugozapadu, jugu i istoku Srbije biće kratkotrajna kiša ili pljusak.

Duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od nula do osam stepeni, a najviša od 15 do 20 stepeni.

U Beogradu će sutra ujutro biti od pet do osam stepenio, a najviša dnevna će biti 20 stepeni.

U ponedeljak će nakon delimično vedrog jutra, tokom dana uslediti umereno naoblačenje uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, naročito na planinama i u košavskom području. Na jugu Banata očekuju se udari košave olujne jačine. Kiša će kasnije posle podne i uveče početi da pada najpre na jugu Srbije, a tokom noći će se proširiti na većinu krajeva koji se nalaze južno od Save i Dunava. Na visokim planinama prelazak kiše u sneg.

U utorak se obilnije padavine očekuju na području Kosova i Metohije i na jugoistoku Srbije (u Jablaničkom, Pčinjskom i Pirotskom okrugu) - od 20 do 40 milimetara za 24 sata.

Na visokim planinama intenzivan vlažan sneg. U ostalim krajevima Srbije uz promenljivu oblačnost manja količina padavina. U sredu i četvrtak biće promenljivo oblačno i malo svežije, povremeno s kišom, na planinama sa snegom. U petak se padavine očekuju još na istoku i jugu Srbije, a zatim će do kraja sedmice biti suvo uz sunčane intervale.

Biometeorološka prognoza za nedelju 3. mart:

Biometeorološke prilike mogu relativno nepovolјno uticati na hronične bolesnike, a posebno na cerebrovaskularne i srčane bolesnike. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolјa, nervoza i bolovi u kostima i zglobovima.

(Beta, 03.02.2024)