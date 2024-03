Vučić: Zamolio sam SNS da se ide na nove izbore u Beogradu

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zamolio izbornu listu oko Srpske napredne stranke (SNS) da se ide na nove izbore u Beogradu. "Znam da imate većinu, ali bolje i izgubiti nego da se desi situacija iz 2008, kada su Demokratska stranka i socijalisti počilili izbornu krađu", rekao je Vučić na konferenciji na novinare u Predsedništvu Srbije. On je pozvao vladu da odmah krene i primeni preporuka koje je ODHIR izneo u svom izveštaju o decembarskim izborima u Srbiji. On je kazao da Zapad od Srbije očekuje da de fakto ili de jure prizna nezavisnost Kosova, da uvede sankcije Rusiji i uvede "marionetski režim", te da će u tom cilju pritisci na Srbiju biti sve veći. "Oni takođe, u podtekstu, očekuju da se odreknemo od Republike Srpske, uvedemo sankcije Rusiji i zauzmemo antikineski stav", rekao je Vučić u obraćanju iz Predsedništva Srbije. On je rekao da je Srbija nezavisna zemlja i da to nije moderno u današnoj Evropi tako da žele da u njoj bude "marionteski režim kakav je bio do 2012. godine". Takođe je naveo da Priština neće promeniti svoj stav o zabrani dinara, tako da će Srbija morati da se snalazi kako bi davala plate i penzije Srbima na Kosovu i Metohiji. Vučić je izjavio da se na Srbiju vrše pritisci iz inostranstva jer, ne navodeći na koga tačno misli, ocenio da "oni" žele da uvedu marionetsku vladu u Srbiju, kojom će upravljati kao lutkom. Kako je dodao, radi se na stalnoj demonizaciji Srbije zbog navodnih autokratskih tendencija, izbori se proglašavaju nedemokratskim bez ijednog dokaza i tobože je loše stanje u medijima. Naveo je da neki smatraju da će u Srbiji biti dobro kad se postavi režim "koji će da im služi". Drugi pritisak je slučaj Banjska, a to se, kako je naveo, ističe kako bi se smanjila krivica prištinskog režima i da se ne bi pričalo o raseljavanju Srba s Kosova i Metohije. "Treće je stvaranje bezbrojnih izmišljenih afera, to znači da svakog dana izmisle nešto i onda ljudi kažu ako je desetina (tačno), ovo ne valja, i reći će da smo loši i da su potrebni neki drugi. Ovo nije slučajno, da ne mislite da je to što (predsednik Odbora nemačkog Bundestaga za spoljne poslove Mihael) Rot piše izazvano lošom situacijom, a ništa nije rekao o izborima na severu Kosova", rekao je Vučić.

Predsednik Odbora nemačkog Bundestaga za spoljne poslove Mihael Rot izjavio je ranio danas odgovarajući premijerki Srbije Ani Brnabić, da nezavisna institucija poput ODIHR nikada u Nemačkoj nije potvrdila ogromne izborne nepravilnosti, organizovano sređivanje biračkog spiska i prevoz fantomskih birača.

Premijerka Brnabić pozvala je ranije Rota i nemačko Ministarstvo spoljnih poslova, povodom njihovih ocena o izveštaju ODIHR o izborima u Srbiji, da zajedno sa drugim nemačkim institucijama primene preporuke koje ODIHR ima za Nemačku.

Vučić je izjavio izjavio da očekuje da ga lista oko Srpske napredne stranke (SNS) obavesti u ponedeljak, na konsultacijama kod njega, da ima većinu, nakon čega će javnost biti obaveštena ko bi trebalo da bude mandatar nove Vlade.

"U ponedeljak bi na konsultacije trebalo da dođu socijalisti i lista 'Srbija ne sme da stane'", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Predsedništvu. On je rekao da na razgovore, prema onom što se čulo u javnosti, neće doći Stranka demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina, "Srbija protiv nasilja" i Nova Demoratska stranka Srbije.

(Beta, 03.02.2024)