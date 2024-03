48 Sati za sudbinu Beograda: Konačna odluka je na samom pragu, a sve će se znati pre nego što sat otkuca 12

Nakon današnje, drugog po redu odlaganja konstitutivne sednice Skupštine grada Beograda za 3. mart, kada je i krajnji rok da prestonica dobije vlast nakon decembarskih izbora, dve dileme i dalje stoje: ide li se na novo glasanje ili će ipak u nedelju doći do dogovora o vlasti. Ostalo je manje od 48 sati za konačnu odluku, a politički analitičari različito prognoziraju - jedni smatraju da je nova većina blizu, drugi da će glasačke kutije ponovo biti aktivirane.

Predrag Lacmanović, programski direktor agencije "Faktor Plus", za "Blic" kaže da mu se čini da smo bliže formiranju vlasti. - Ali, ne bih isključio ni nove izbore. Odlaganje govori da se odluka vaga, da se sa posebnom pažnjom razmišlja o završnom koraku. Ne kažem da će vlast sa sigurnošću biti formirana, ali mi se čini da smo bliže tome. To se tiče unutrašnjih organa Srpske napredne stranke, prevashodno Vučića, jer je on za legitimnu većinu - kaže Lacmanović. Ali,