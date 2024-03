Rusija objavila snimak tajnog sastanka nemačke vojske o Ukrajini

BBC News pre 44 minuta | Grejem Bejker - BBC vesti

Getty Images Nemci pozivaju vladu da snabde Ukrajinu Taurus raketama

Nemačka istražuje rusko presretanje razgovora u kome oficiri vojske razgovaraju o snabdevanju Ukrajine raketama dugog dometa i mogućim metama.

Glavna urednica ruske državne televizije RT objavila je na društvenim mrežama audio-snimak video-sastanka.

Oficiri razgovaraju o tome kako rakete mogu da pogode most Kerč, koji povezuje Rusiju sa nezakonito anektiranim Krimom.

Ruski političari su rekli da snimak dokazuje da „zakleti neprijatelj" Rusije planira napad.

Olaf Šolc, nemački kancelar, rekao je u subotu da je očito curenje snimka „veoma ozbiljna stvar, što je razlog zbog koga se sada istražuje veoma pažljivo, veoma intenzivno i veoma brzo".

Nemački Špigl navodi da video-konferencija nije bila održana preko tajne unutrašnje mreže vojske već na platformi WebEx.

Margarita Simonjan, urednica RT-a, objavila je 38-minutni snimak u petak rekavši da predstavlja dokaz da Nemačka planira napad na Krim.

Na snimku se može čuti razgovor o mogućnosti da ukrajinske snage upotrebe Taurus rakete, napravljene u Nemačkoj, i o njihovim mogućim posledicama.

Predstavnica za štampu nemačkog Ministarstva odbrane kazala je agenciji AFP da je tajni razgovor vojnih snaga prisluškivan.

Ona nije mogla sa sigurnošću da kaže da li je snimak izmenjen pre objavljivanja.

Marija Zaharova, predstavnica za štampu ruskog Ministarstva spoljnih poslova, zatražila je od Nemačke da odmah pruži objašnjenje.

„Pokušaji da se izbegne davanje odgovora posmatraće se kao priznanje krivice", kazala je.

Dmitri Medvedev, zamenik predsednika Saveta za bezbednost Rusije, napisao je na Telegramu: „Naši stari rivali - Nemci - ponovo su postali naši zakleti neprijatelji".

„Pogledajte koliko temeljno i sa koliko detalja (Nemci) razgovaraju o napadu na našu teritoriju raketama dugog dometa, biraju mete koje će pogoditi i razgovaraju o tome kako da nanesu maksimalnu štetu našoj domovini i narodu", napisao je.

Getty Images Taurus rakete koriste Nemačka, Španija i Južna Koreja

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kazao je u subotu da je razgovor otkrio „lukave planove" nemačkih vojnih snaga, koje su se „samorazotkrile".

Kijev želi da dobije od Nemačke Taurus rakete, čiji je domet oko 500 kilometara.

Šolc je do sada odbijao ovaj zahtev strahujući da bi to moglo da dovede do eskalacije konflikta.

Francuska i Britanije dale su Kijevu Skalp i Storm šedou rakete koje imaju domet od oko 250 kilometara.

Roderih Kizeveter, nemački opozicioni konzervativac, upozorio je da je moguće novo objavljivanje procurelih snimaka.

„Brojni razgovori će sigurno biti presretnuti i mogu biti objavljeni kasnije tako da koriste Rusiji", kazao je za televiziju ZDF.

Može se pretpostaviti da je „Rusija sada namerno objavila razgovor" kako bi „sprečila Nemačko dopremanje Taurusa", kazao je.

(BBC News, 03.03.2024)