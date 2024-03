Brnabić : Opozicija ne može da pobedi listu koja nosi Vučićevo ime

Beta pre 7 sati

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da opozicija želi da izbaci sa liste ime Aleksandra Vučića jer je svesna da ne može da ga pobedi. Premijerka je, odgovarajući na pitanja novinara u Kruševcu, za jednog poslanika sa liste "Mi glas iz naroda" rekla da "nije sigurna da li je normalan". Brnabić je rekla da bi bilo fer da opoziciona lista na narednim izborima nosi naziv "Nasiljem protiv Srbije" i da u svom imenu ima "prezimena Šider, Šenah i Mihael Rot", dok bi naprednjaci trebalo da izađu pod imenom "jednog Srbina Aleksandra Vučića".

Premijerka je ponovila da je ključno pitanje za opoziciju da ukloni Vučićevo ime iz naziva liste, iako je to kako kaže, uobičajeno u svetu, da predsednik države daje ime lokalnim listama koje podržava i da to rade predsednici u Nemačkoj, Francuskoj i SAD. "Oni znaju da ne mogu da pobede nijednu listu, kakva god ona bila, ako nosi ima Aleksandra Vučića, i onda misle ako ne možete da ga pobedite vi ga diskvalifikujte, tako oni misle da funkcioniše demokratija", rekla je Brnabić. Za poslanika sa liste Mi Glas iz naroda Borislava Antonijevića premijerka je rekla da nije sigurna da li je normalan, pošto je izjavio da je SNS podlegao pritisku zapada i ide na nove izbore. "Neverovatno da je to neko sa te liste mogao da kaže, posebno on koji rekao da ne žele koaliciju sa listom 'Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane' i da je došlo vreme da se prave neprincipijelne koalicije. A Vučić je rekao da politika nije matematika i da bi takav legitimitet bio upitan", rekla je Brnabić. Ponovila je da je SNS imala većinu nakon decembarskih izbora, ali da se za nove izbore opredelila na molbu Aleksandra Vučića. Premijerka je danas položila kamen temeljac za izgradnju Reginalnog industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu.

Brnabić je tom prilikom kazala da tako počinje gradnja jednog od onih projkata koje su obećali u okviru programa "Srbija 2027 - Skok u budućnost". "Mnogi su mislili, kada smo predstavljali taj plan, da su to samo bajke, da nije moguće sve to uraditi, ali vidite da se radi i da svaki dan počinjemo ili nastavljamo neki od tih projekata", rekla je ona. Ona je kazala da Kruševac sada staje u red gradova kao što su Beograd, Niš, Novi Sad, Čačak koji će imati naučno tehnloške parkove. Prema njenim rečima, prvi put su o tom projketu razgovorali 2021. godine na Vidovdan, kako bi obezbedili bolje uslove za život mladim ljudima, da bi oni ostali tu, da grade svoje poslove, karijere i porodice. Kako je ranije najavljeno, naučno tehnološki park će biti lociran na lokaciji bivše upravne zgrade HI "Župa" u Dedini. Zauzeće površinu od 1,6 hektara, na kojoj će se nalaziti glavna zgrada, konferencijske sale i 39 poslovnih modula namenjenih za rad tehnološko i istraživački orjentisanih kompanija, za više od 200 korisnika. U drugom delu je planirano 14 proizvodnih modula od po 280 m2, a ukupna površina hala je oko 4.000 m2.

(Beta, 03.03.2024)