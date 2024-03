Srbija dugo nije videla moćnije fotke! Jokić srušio Lebrona, pa pozirao sa legendama! Đuričko u tri reči sve objasnio! (foto)

Pojava Novaka Đokovića na utakmici Los Anđeles Lejkersa protiv Denvera oduševila je sve prisutne, ali najbolji teniser sveta nije bio jedini poznati Srbin u "Kripto Areni" Novak je utakmicu gledao u društvu Vlade Divca, a snimak pozdrava sa Nikolom Jokićem posle meča brzo je preplavio društvene mreže.

Pored Đokovića i Divca, u dvorani je bio prisutan još jedan čuveni srpski košarkaš, Marko Jarić, ali i jedan od omiljenih srpskih glumaca, Nikola Đuričko. Uprvao je Đuričko objavio zajednički selfi koji će oduševiti Srbe širom sveta. "Zajedno smo naši", poručio je Đuričko uz fotografije sa zemljacima. View this post on Instagram A post shared by Nikola Djuricko (@nikoladjuricko) Kurir sport Bonus video: 00:18 Nikola Jokić stigao na žurku Pratite Kurir sport na