Kada bi mogli da budu raspisani beogradski izbori: Rokovi od danas teku

Rok za raspisivanje novih beogradskih izbora počeo je da teče od danas, kada je istekao zakonski rok za konstituisanje gradskog parlamenta, tako da bi novi izbori morali biti raspisani u narednih 30 dana.

Ukoliko bi se vladajuća većina odlučila da to bude najranije moguće, to bi značilo da što hitnije, u naredna dva ili tri dana, treba da nastavi konstituisanje Skupštine Srbije i izabere predsednika skupštine, koji bi onda raspisao izbore za 21. april. Ako novi predsednik skupštine bude izabran 12. marta, kako su neki mediji bliski vlasti već najavili, i ako bi on izbore raspisao odmah nakon toga, prvi mogući datum izbora bio bi 28. april, odnosno nedelja uoči