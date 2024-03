Kako žive Srbi na KiM mesec dana posle ukidanja dinara

Zbog zabrane dinara na Kosovu i Metohiji ugrožen rad KBC Kosovska Mitrovica, a ponestaje i hrane za pacijente. Najugroženiji su penzioneri i primaoci socijalne pomoći. Priština je zabranila dinar pre mesec dana.

U nezavršenoj kući u Gračanici živi Ljiljana Kučaj, sa ćerkom i četvorogodišnjom unukom. Žive od jedne penzije i jedne socijalne pomoći. Od pre mesec dana, po taj novac moraju u Centralnu Srbiju. A to im se, kažu, ne isplati. "Da li se isplati za pet hiljada dati za put tamo i ovamo, to se ne isplati uopšte. Za tu penziju sam radila. Imam 33 godine staža. U penziju sam otišla sa 13.400 dinara, sad se penzija povećala skoro duplo, ali to ništa ne vredi kad ne može