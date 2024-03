Tepić (SSP): Nikada nismo razgovarali o Bodirogi kao kandidatu opozicije za gradonačelnika

Beta pre 11 minuta

Potrpedsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić izjavila je da nekadašnji srpski košarkaš Dejan Bodiroga nikada nije bio potencijalni kandidat opozicije za gradonačelnika Beograda i navela da je to "još jedan spin (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića".

Ona je u emisiji "Utisak nedelje" ocenila da je to Vučićev način da "skrene pažnju" sa preporuka ODIHR-a nakon decembarskih izbora, kao i obaveza njega i vlade Srbije, preneo je portal Nova.rs. "Mi zaista nikada nismo razgovarali o gospodinu Bodirogi kao kandidatu koalicije. Za nas je najvažnije da Beograd sutra vodi čovek koji zna da upravlja velikim sistemima kao što je Beograd, a ne da bude javna ličnost", rekla je Tepić. Potpredsednica SSP-a je na pitanje da li će kandidat za gradonačelnika ponovo biti Vladimir Obradović, odbornik u prethodnom sazivu Skupštine grada Beograda, navela da će se o tome praviti nova rasprava. "On je bio kandidat SSP kao nestranačka ličnost i bio je na naše veliko zadovoljstvo prihvaćen. Ako idemo u širenje ovog fronta, ako se tu pridružuju kolege iz drugih stranaka i sektora, nekako je logično da će se onda praviti nova rasprava i o kandidatima za odbornike, kandidatima liste - nama je cilj da se ova vlast smeni", kazala je Tepić. Ona je, govoreći o tome da li ime Aleksandra Vučića može da se nađe u imenu liste Srpske napredne stranke (SNS) za nove beogradske izbore, navela da postoje "zakonske prepreke" za druga mesta, ali ne i za Beograd. "Ta primedba se odnosila na to da je on nosilac liste za izbore u Žagubici, Alibunaru, Vojvodini, na parlamentarnim izborima gde nije bio kandidat za narodnog poslanika. Formalno gledano na beogradskim izborima ne postoji zakonska prepreka jer je on Beograđanin i može da se nađe na listi", navela je Tepić. Predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike Srđan Majstorović ocenio je da je prilično izvesno da ako predsednik države reši da svoje ime i prezime da listi SNS-a za predstojeće izbore - da će se to i desiti. On je ocenio i da je to u suprotnosti sa onime što je Vučić rekao dan ranije, odnosno da će ispuniti sve preporuke ODIHR-a. Prema njegovim rečima, Evropski parlament je taj koji je izašao sa tim zahtevom, do se u preporuci ODIHR-a, iako se ne pominje taj zahtev, pominje da se funkcije "na neki način zloupotrebljavaju kako bi se ostvarila prednost vladajuće stranke". "I to može da se tumači na ovaj način, da se funkcija predsednika upotrebljava na nedozvoljeni način kako bi se stekla prednost u odnosu na opoziciju", naveo je Majstorović.

(Beta, 03.04.2024)