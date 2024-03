Uprkos gubitku od 180 bodova: Đoković započeo 415. nedelju kao najbolji na svetu!

Srbin je nezaustavljiv Srpski teniser Novak Đoković zadržao je svoje mesto na vrhu ATP liste, ulazeći u 415. nedelju kao najbolji na svetu, iako je u međuvremenu izgubio 180 bodova! Novak trenutno ima 9675 bodova i ima priliku da dodatno napreduje na turniru u Indijan Velsu, koji nije igrao pet godina.

Zanimljivo je i to da mu treba još samo tri nedelje kako bi kompletirao osam godina na vrhu ATP liste ukupno.R Karlos Alkaraz ostao je na drugom mestu sa 8805 bodova, dok je Janik Siner treći sa 8270 bodova. Danil Medvedev je izgubio 200 bodova, ali i dalje se nalazi na četvrtom mestu (7715), dok je došlo do promene na petom mestu. Sada je to Aleksander Zverev, dok se Andrej Rubljov pomera na šesto mesto. Holger Rune je sedmi, Hubert Hurkač osmi, Kasper Rud se