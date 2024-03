Počeo Kopaonik biznis forum: Pavle Petrović iz Fiskalnog saveta pojasnio zašto je privredni razvoj Srbije ispod njenih potencijala

Danas je zvanično prvi dan Kopaonik biznis foruma, koji je sinoć zvanično otvoren, a traje već 31 godinu i iz godine u godinu okuplja političare, ekonomiste, privrednike i profesore.

U naredna tri dana teme će biti šarolike od klimatskih promena do veštačke inteligencije. Direktno sa Biznis Foruma na Kopaoniku narednih dana će nas izveštavati Željko Veljković, reporter TV Nova. Kako to da druge zemlje brže od Srbije usvajaju nova znanje i tehnologije za jutarnji program „Probudi se“ jutros je pojasnio predsednik Fiskalnog saveta, profesor Pavle Petrović. On je juče naglasio da se čini da mi sve više zaostajemo za Centralnom i Istočnom Evropom.