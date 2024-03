Brnabić: Kampanja opozicije svodi se na zabranu Aleksandra Vučića, ali neće moći

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da će se kampanja opozicije svoditi isključivo na zabranu imena Aleksandra Vučića, jer je po prvi put u istoriji politike jedna opcija priznala da ne može da pobedi, pa zbog toga zahteva posebne uslove kako bi imala barem neku šansu.

Ona je gostujuči u jutarnjem programu televizije Hepi rekla da bi lista opozicije Srbija protiv nasilja trebalo da se zove Šider, Šenah Rot jer su pokazali da su to njihove vodeće figure, od kojih su tražili ukidanje suvereniteta sopstvene zemlje. „Bilo bi fer da im se tako zove lista za Beograd, jer ta lista to predstavlja. To samo govori koliko siu ogromni pritisci na Srbiju. Jedini uslov je da Republika Srbija prizna nezavisnost takozvanog Kosova, uvede sankcije