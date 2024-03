U Srbiji danas naoblačenje, tokom noći kiša, najviša temperatura do 19 stepeni

U Srbiji će danas jutro biti pretežno vedro, tokom dana se očekuje umereno naoblačenje a kiša kasno posle podne i uveče na jugozapadu i jugu, a tokom noći i u većini krajeva južnije od Save i Dunava, dok se sneg najavljuje na visokim planinama.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura iznosiće od 2 do 9, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. Prognozirano je tokom dana pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, naročito na planinama i u košavskom području, a na jugu Banata očekuju se i udari košave olujne jačine. I u Beogradu ujutro pretežno vedro. Tokom dana umereno naoblačenje sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura od 7 do 9, a najviša dnevna oko 18