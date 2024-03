Hil: Srbija radi dobre stvari za Ukrajinu

KOPAONIK - Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil izjavio je danas da je važno pogledati činjenicu da Srbija radi dobre stvari za Ukrajinu, ali da se o nekim stvarima priča, a o nekima ne.

Hil je to rekao na Kopaonik biznis forumu, govoreći o usklađivanju spoljne politke Srbije sa EU. "Ako pogledate činjenicu da se srpski predsednik (Aleksandar Vučić) četiri puta za 10 meseci sastao sa ukrajinskim (predsednikom Volodimirom Zelenskim), to su smisleni susreti, činjenicu da je srpska Privredna komora preduzela korake da pozove privrednu komoru Ukrajine, da razgovaraju i potpišu Memorandum o bilateralnoj rekonstrukciji Urkajine, to su važni koraci",