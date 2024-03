Čega se Nemci najviše plaše?

Najnovija anketa pokazuje da se čak dve trećine Nemaca naviše boji rascepa društva, a sledi strah od političkog ekstremizma.

Tu je uverljivo najveći strah od desnog ekstremizma, a slede islamizam i levi ekstremizam. „Velika većina ispitanih, njih 66 odsto, strahuje da će se podele u društvu povećati i da će to dovesti do sukoba“, kaže Griša Brover-Rabinovič, rukovodilac studije koju je sprovelo osiguravajuće društvo „R+V“. To predstavlja značajan porast od čak 16 odsto u odnosu na ispitivanje sprovedeno u leto 2023, a i tada je sa 50 procenata ta bojazan bila već veoma izražena, pogotovo