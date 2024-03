Šabačka policija u stanu mladića (20) našla kokain i marihuanu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu uhapsili su M.

R. (20) iz tog grada, jer policija u njegovom stanu i vozilu pronašla marihuanu i kokain. On je osumnjičen za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, navedeno je u saopštenju Policijske uprave u Šapcu. Policija je u stanu i vozilu osumnjičenog pronašla oko 64,5 grama marihuane, 31 gram kokaina i vagicu za precizno merenje. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz