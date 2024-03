"Blic" saznaje: Suđenje za ubistvo Zorana Nedeljkovića na Zvezdari zakazano za 13. mart, napadač i dalje na slobodi

Zoran Nedeljković (62) preminuo je 29. maja 2023. od posledica brutalnog prebijanja koje se dogodilo mesec dana ranije u beogradskom naselju Zvezdara. Napadač Nikola Š., koji je 25. aprila zadao teške telesne povrede nesrećnom Zoranu do danas je na slobodi, a Nemanja i Tijana Nedeljković, deca nastradalog, pokrenula su peticiju pod nazivom "Pravda za Zokija", kako bi napadač bio adekvatno kažnjen. Predmet je preuzeo Prvi osnovni sud u Beogradu, a prema saznanjima "Blica", suđenje počinje 13. marta.

Tužilac iz Višeg javnog tužilaštva je optužio Nikolu Š. za krivično delo teške telesne povrede sa smrtnim ishodom, učinjeno na mah, za koje je propisana kazna zakonom od šest meseci do pet godina. Prema saznanjima "Blica", suđenje počinje 13. marta. Porodica prebijenog Zorana od samog početka istrage je tvrdila da je istraga slučaja loše vođena, od same kvalifikacije događaja pa do činjenice da napadaču nije određen pritvor. - Moj otac je izgubio život na jedan