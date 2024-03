Datum nepoznat, a prepreke se nižu: Beogradski izbori su izvesni, i to je jedino što se za sada zna

Beogradski izbori biće održani ponovo jer nakon decembarskog glasanja do zakonom predviđenog roka nije formirana većina. I to je jedino što se zna. Nepoznanica je kada će građani na glasanje, ali i kada će biti razrešene ostale proceduralne prepreke poput izbora predsednika Skupštine Srbije koji ih raspisuje. I ona nije jedina.

Od 3. marta je počeo da teče rok od mesec dana za raspisivanje beogradskih izbora. Po Zakonu o lokalnoj samoupravi to treba da uradi predsednik Skupštine Srbije, ali on još nije izabran. Očekuje se, kako prenose mediji, da će se to dogoditi u nastavku konstitutivne sednice republičkog parlamenta, koja bi trebalo da bude održana 12. mart. U tom slučaju, čim se izabere predsednik, prvo što bi on mogao da uradi istog ili sledećeg dana jeste da raspiše izbore za