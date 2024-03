Direktor Indijan Velsa razočaran zbog nadalove odluke: Evo šta je poručio!

Španac ipak nije spreman da odigra prvi Master u sezoni.

Mnoge je razočarala vest da nekadašnji prvi reket sveta, Rafael Nadal neće igrati na Indijan Velsa, a među njima je i direktor turnira Tomi Has. -Razočarani smo što Rafa nije u mogućnosti da igra, ali mu želimo da nastavi sa oporavkom i nadamo se da će se vratiti uskoro – naveo je i dodao: -On je jedan od najomiljenijih igrača ovde i nadamo se da ćemo ga ponovo videti ovde u budućnosti – istakao je Has. Podsetimo, Nadal je odlučio da se povuče sa turnira već prvog