Hladnije i kišovito sa pljuskovima – razvedravanje u petak

Oblačno i kišovito vreme sa pljuskovima i grmljavinom očekuje se u zemlji. Na planinama će padati sneg. Najviša dnevna temperatura biće do 15 stepeni. Razvedravanje se očekuje u petak posle podne.

Oblačno i hladnije vreme biće u zemlji. Lokalni pljuskovi i kiša očekuju se u Vojvodini, Šumadiji, Velikom Pomoravlju, zapadnoj Srbiji, kao i u Timočkoj Krajini. Na planinama će padati sneg. Naniža temperatura biće od tri do sedam stepeni, a najviša od osam do 15 stepeni. I u Beogradu će biti hladnije i kišovito vreme, s temperaturom do devet stepeni. Prestanak padavina i delimično razvedravanje prognozirano je za petak posle podne.