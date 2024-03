„Pokazao je da nije uveli starac već inspirativni vođa. Ali, da li će mu to biti dovoljno za reizbor?“: Gardijan u analizi Bajdenovog govora o stanju Unije

Da li je to bio uveli starac ili ljudski dinamo? Da li je to bio političar sklon gafovima ili inspirativni vođa? Da li je to bio gerijatrijski Džo ili Dark Brandon? U prvih nekoliko minuta govora o stanju Unije u četvrtak u Vašingtonu, milioni Amerikanaca su dobili odgovor.

Džo Bajden (81) je odlučan da se bori. Američki predsednik je bio žestok i više od 68 minuta vikao je za Ameriku, drao se na Donalda Trampa i pronalazio vešte načine da reši zabrinutost zbog njegovih godina. Što su ga republikanci više zezali i vikali „Lažov!“, on se više hranio njihovom energijom i okrenuo je protiv njih, ocenjuje Dejvid Smit u analizi za Gardijan. Zaista, drugu godinu zaredom, Bajdenovo obraćanje o stanju u Uniji postalo je sličnije britanskom