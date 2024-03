Osmomartovski marš održan u Beogradu (FOTO)

Sa beogradskog trga Slavija krenula je protestna šetnja "Uvek na prvoj liniji" koju je organizovala neformalna mreža feminističkih i ženskih grupa i nezavisnih aktivistkinja.

Okupljanje je počelo u 17 časova i 30 minuta na Trgu Slavija, nakon čega su učesnici protesta prošetali do Trga Republike. Planirano je da se protestni marš završi u prostoru 'Miljenko Dereta' na Dorćolu. Govornice su poručile da je važno da se strukturno reaguje na nasilje, rodnu nejednakost i ekonomsku nejednakost žena. One su, takođe, pozvale na solidarnost i prestanak ratnih dejstava u Ukrajini i Palestini, koja dovode do ženskih žrtava. Foto: FoNet/Marko