Misterija duga 10 godina, gde je nestao malezijski MH370: Pilot izgovorio ove reči a onda se avionu izgubio svaki trag (video)

Poslednjih deset godina, Lija Erjoua proganjale su reči "izgubljen kontakt".

To mu je rekao Malaysia Airlines kada je nestao let MH370, u kojem je bio njegov sin Janlin. On i njegova supruga Liu Šuangfeng, kao i brojne druge porodice, proživljavaju neizmernu tugu i bore se da se potraga nastavi. Dana 8. marta 2014, manje od sat vremena nakon poletanja, pilot je poželeo laku noć malezijskoj kontroli vazdušnog saobraćaja. Boing 777, koji je prevozio 227 putnika i 12 članova posade trebalo je da uđe u vijetnamski vazdušni prostor. Naglo je