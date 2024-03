(VIDEO) Avionu otpala guma prilikom poletanja i pala na parkirane automobile

Avionu američke aviokompanije Junajted erlajns otpala je jedna guma prilikom poletanja sa aerodroma u San Francusku, zbog čega je avion, koji je leteo za Japan, morao da bude prinudno preusmeren u Los Anđeles, preneo je ABC njuz.

Avion je sleteo bezbedno na aerodrom u Los Aneđelsu, saopštila je američka Savezna uprava za civilno vazduhoplovstvo. Na snimku se može videti kako avion poleće i neposredno posle poletanja otpada mu guma i pada na automobil koji je bio parkiran pored piste. Niko nije povređen, ali je zadnji deo automobila smrskan, kao i žičana ograda pored automobila. United Airlines Boeing 777 loses a tire while taking off crushing cars on the ground. You picked a fine time to