Predsednik Vučić čestitao Osmi mart: Vi ste stub porodice i države

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas Međunarodni dan žena, 8. mart, ističući da su žene stub porodice i države.

"Poštovane dame, vi ste stub porodice i države. Vi čuvate našu Srbiju. Hvala vam, srećan 8. mart!", naveo je Vučić na Instagram nalogu avucic. U svetu se danas obeležava Međunarodni praznik žena - 8. mart. View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic) Hvala vam za ljubav, hvala na svemu! "Srećan praznik svim ženama u Srbiji. Reklo bi se, uobičajena, protokolarna čestitka. Važnije od toga, naše bake, majke, supruge, sestre, ćerke su