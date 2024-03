Dačić: Angažovaću se gde procene da mogu najviše da pružim

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas da na sastanku sa predsednikom Srpske napredne stranke (SNS) Milošem Vučevićem nije bilo razgovora oko podele funkcija, ali da je on spreman da se angažuje tamo gde se proceni da može najviše da pruži.

"Što se mene lično tiče, tamo gde se procenjuje da bih mogao najviše da pružim, gde bih mogao najviše da dam, pre svega u nacionalnom i državnom interesu, ja sam spreman da se tu angažujem", rekao je Dačić za televiziju Pink.

Naveo je da na današnjem sastanku nije bilo reči o personalnim rešenjima, već o načelnim pitanjima odnosa dve stranke i daljoj saradnji.

"Kakva će biti personalna pitanja i ko će biti na kojoj funkciji - to nije bila tema razgovora. To na kraju krajeva i nije toliko bitno, koliko je bitno da to sve funkcioniše kao tim", kazao je predsednik SPS.

Dačić je u prethodnom mandatu, po drugi put u političkoj karijeri, bio ministar spoljnih poslova Srbije, a obavljao je i funkciju predsednika Skupštine Srbije, predsednika Vlade Srbije kao i ministra unutrašnjih poslova.

Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je ranije danas, nakon sastanka sa Dačićem, da će te dve stranke zajedno nastupiti na novim beogradskim izborima.

"SNS i SPS će nastaviti da pružaju snažnu podršku predsedniku Republike u naporima da očuva nezavisnu i slobodnu Srbiju. Iskazali smo spremnost da nastavimo saradnju i na državnom i na lokalnom nivou, kao i da zajednički nastupimo na predstojećim izborima u Beogradu", napisao je Vučević na Instagramu.