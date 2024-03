Ovde vidite sva naša čuda, sve cevi sada pravimo u Srbiji Vučić na vti: Mnogo novca smo uložili i imamo još mnogo toga da uradimo

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Vojnotehnički institut u Žarkovu, gde se sastao sa istraživačko-razvojnim kadrom Instituta i odbrambene industrije Republike Srbije.

Tokom obilaska prikazani su multikopter "Komarac", bespilotna letilica "Senka", zemaljska stanica "Pegaz" sa naouružanjem, samoubica "Osica", naouružan "Vrabac" i "Vrabac izviđač", multikopter "Obad" i istorijski eksponati bespilotnih letilica. - Imaćete još povećanja, jedino što tražim je još više rada i truda - rekao je