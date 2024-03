Maestralni Jokić za novi trijumf denvera: Još jedna sjajna partija Srbina i podsednik ko je najbolji igrač lige! (video)

Dominacija Košarkaši Denver Nagetsa dominirali su na terenu pred svojim navijačima, pobedivši ekipu Jute sa impresivnih 142:121, dok je naš najbolji košarkaš Nikola Jokić još jednom blistao.

Somborac je sjajno odigrao, postigavši 26 poena za 32 minuta provedenih na terenu, uz osam asistencija i šest skokova. Let’s keep it going 🕺 pic.twitter.com/U0xpaYNYpD — Denver Nuggets (@nuggets) March 10, 2024 Jokić je pokazao izvanrednu igru, lako savladavši odbranu Jute. Njegova preciznost iz igre bila je neverovatna – 12/14, dok su njegove magične asistencije oduševile navijače u „Bol areni“. Četvorica Jokićevih saigrača postigla su dvocifren broj poena.