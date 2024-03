(VIDEO) Objavljena prva fotografija princeze od Velsa nakon januarske operacije

Prva zvanična fotografija Kejt princeze od Velsa nakon misteriozne operacije abdomena, izvršene pre gotovo dva meseca, objavljena je danas uz saopštenje u kojem se zahvaljuje javnosti na podršci.

Slika Kejt kako sedi u stolici okružena sa svoje troje dece, koju je slikao njen suprug Vilijam princ od Velsa i britanski prestolonaslednik, snimljena je ranije ove nedelje u Vindzoru, saopšteno je. „Hvala vam na ljubaznim željama i nastavljenoj podršci tokom poslednja dva meseca,“ napisala je Kejt na društvenim mrežama i poželela svima srećan „Dan majki“. Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months. Wishing everyone a Happy