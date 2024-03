Danas toplo i vetrovito, do 22 stepena

U Srbiji će danas biti toplo i vetrovito, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod, prenosi Tanjug.

Ujutro i prepodne biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana doći će do postepenog povećanja oblačnosti, u Vojvodini ponegde sa slabom kišom. Krajem dana i u toku noći kiša je ponegde moguća i na istoku Srbije. Na planinama i u košavskom području duvaće jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 3 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 22 stepena. U Beogradu će biti toplo i vetrovito.