Oskar 2024: Ovaj čovek je sinoć bio najveći luzer

Film Maestro i njegov reditelj i glavni glumac Bredli Kuper su najveći gubitnici ovogodišnjih Oskara.

Oskar nije otišao u ruke Bredlija Kupera koji je ove godine, bar na društvenim mrežama, proglašen za najvećeg gubitnika dodele nagrada. Naime, iako je Skorsezeov film „Killers of the Flower Moon“ imao čak 10 nominacija, a veče je završio bez nagrada, „Maestro“ je na društvenim mrežama odneo titulu najvećeg luzera jer nije bio čak ni favorit u sedam kategorija u kojima je bio nominovan. Tačnije, „Killers of the Flower Moon“ bio je favorit u kategoriji za najbolju