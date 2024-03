SIPRI: Evropske države udvostručile uvoz oružja, Ukrajina najveći uvoznik

STOKHOLM - Evropske države su gotovo udvostručile uvoz oružja u periodu od 2019. do 2023. godine u odnosu na period od 2014. do 2018, a Ukrajina je postala najveći evropski uvoznik oružja posle početka ruske invazije 2022. godine, objavio je danas Stokholmski međunarodni institut za istraživanje mira - Stockholm International Peace Research Institut (SIPRI).

Kako se navodi, evropski uvoz oružja povećan je za 94 odsto između 2019. i 2023. godine u poređenju sa periodom do 2014. do 2018. godine, prenosi Rojters. Ukrajina je od 2019. do 2023. bila četvrti najveći uvoznik oružja u svetu, nakon što je najmanje 30 država isporučilo vojnu pomoć Ukrajini od februara 2022. godine. SAD su povećale izvoz oružja za 17 odsto od 2019. do 2023. u poređenju sa periodom od 2014. do 2018. godine, dok je ruski izvoz oružja u istom