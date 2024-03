ABA liga: Partizan uz dosta muke savladao Borac u Čačku

Košarkaši Partizana slavili su na gostovanju Borac rezultatom 84:77 (26:26, 23:15, 12:16, 23:20) u okviru 22. kola ABA lige.

Crno-beli su do trijumfa došli na mnogo teži način nego što je iko to mogao da pretpostavi, a utakmicu je rešio centar Alen Smailagić sa dve trojke u poslednjem minutu utakmice. Crno beli sada imaju učinak 16-6 i nalaze se na trećem mestu na tabeli iza Budućnosti koja ima učinak 17-5. Domaćin je sjajno pokazao i čak je na tri minuta do kraja utakmice i vodio, ali je Partizan serijom od 11 poena prelomio utakmicu u svoju korist. Partizan je dobro započeo utakmicu