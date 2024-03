Novak otkrio šta ga najviše peče posle teniske senzacije godine: Ovo mu ne da mira već dva meseca

Novak Đoković je doživeo prilično težak i neočekivan poraz u trećem kolu Indijan Velsa od Luke Nardija sa 6:4, 3:6, 6:3, a posle meča je otkrio šta ga najviše tišti od početka godine.

Srpski teniser je više puta isticao koliko ga muči što nije osvojio Australijan open, ali i to što sezonu nije krenuo kao 11 puta do sada. Ovog puta je doživeo i ubedljiv poraz od 123. igrača godine što je senzacija godine u teniskim krugovima. Šta je mogao da uradi drugačije? To pitanje je dobio na konferenciji za medije, a on otkrio šta ga toliko peče. „Da, ove godine bez titula. To nije nešto na šta sam navikao. Počinjao sam sezonu veći deo svoje karijere