Oblačno sa kišom i pljuskovima – kišobrani potrebni do petka

U danu pred nama očekuje se promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom ili pljuskovima. Na planinama će ponovo padati sneg. Najviša dnevna temperatura biće do 17 stepeni, a kišobrani će nam biti potrebni do petka.

U Srbiji se danas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično s kišom i lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova. Tokom prepodneva biće sunčanih intervala, dok će padavine biti češće u brdsko-planinskim predelima. Povremeno jak vetar duvaće na planinama, gde će padati i sneg. Jutarnja temperatura biće od četiri do devet, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni. U Beogradu će biti i oblaka i sunca, ali bez kiše, s temperaturom do 15 stepeni. I u sredu će biti