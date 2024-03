Maestralni Jokić „upisao“ istorijske brojke (video)

Denver pobedio Toronto uz 21. tripl-dabl Nikole Jokića u sezoni

Košarkaši Denvera pobedili su noćas Toronto 125:119 i ostvarili treću uzastopnu pobedu u NBA ligi. Aktuelne šampione predvodio je srpski centar Nikola Jokić sa 35 poena, 17 skokova i 12 asistencija, što je njegov 21. tripl-dabl učinak u sezoni, a 126. u karijeri. On je imao i šest ukradenih lopti i tako je postao prvi igrač u istoriji koji je „upisao“ ovakve brojke. JOKER DOING JOKER THINGS ???? 35 PTS ???? 17 REB ???? 12 AST ???? 6 STL He's the 1st player since