Nikola Jokić: Ima jedna srpska reč, mislim da za nju nema prevoda (video)

Kada gubite 20 razlike, to je već stvar ponosa

Toronto trenera Darka Rajakovića vodio je u gostima 22 razlike protiv šampiona Denvera, a onda se desio - inat. - Ima jedna srpska reč, teško ju je prevesti - inat. Mislim da za nju nema prevoda. To se desilo na poluvremenu - rekao je Nikola Jokić. - Kada gubite 20 razlike, to je već stvar ponosa. Ne želite da vas oduvaju, pogotovo pred vašim navijačima. Jokić je sa 35 poena, 17 skokova i 12 asistencija, stigao do 21. tripl-dabl učinka u sezoni, a 126. u karijeri.