"Najviši izraz nezadovoljstva": Milivojević: Eskobar diplomatski rekao da ima potpunog neslaganja sa Prištinom

Karijerni diplomata Zoran Milivojević rekao je danas, povodom izjave zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD za Zapadni Balkan Gabrijela Eskobara da SAD imaju problem u komunikaciji sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, da je Eskobar koristio jedan diplomatski rečnik kada je to izjavio.

Milivojević je za Tanjug rekao da to u suštini znači da ima potpunog neslaganja što je, potvrda onoga što je pomoćnik američkog državnog sekretara zadužen za Evropu i Evroaziju Džejms O'Brajen rekao pre mesec dana. - Ono što posebno pokazuje to nezadovoljstvo je ocena mere vezano za ukidanje dinara na KiM, za koju Eskobar kaže da je katastrofalna. Ukoliko je tačno prevedeno, onda je to najviši izraz nezadovoljstva koji je do sada mogao da se čuje - istakao je on za