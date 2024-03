Trump izborio nominaciju za predsednika, sledi repriza izbora iz 2020.

Donald Trump uspeo je da izbori nominaciju za predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) kao predstavnik Republikanske stranke, pa će jesenji izbori praktično biti repriza onih iz 2020. kada mu je protivnik bio demokrata i aktuelni predsednik zemlje Joe Biden, što će i ovog puta biti slučaj.

Kako prenosi Associated Press, biće to revanš između dva manjkava i nepopularna predsednika, koji mnogi birači nisu želeli. Sa 81 godinom, Biden je već najstariji predsednik u istoriji SAD, dok se 77-godišnji Trump suočava sa mogućnošću da mu se izreknu decenije zatvora, kao optuženom u četiri krivična slučaja, podseća novinska agencija. Uz to, ovo će biti prvi put od 1912. da se u jednoj takvoj političkoj trci nađu dva američka predsednika, što povećava šanse za