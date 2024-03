„Matematičar, ateista i saradnik Navaljnog“: Ko je Leonid Volkov, ruski opozicionar koji je napadnut ispred doma u Litvaniji?

Dugogodišnji pomoćnik preminulog ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog Leonid Volkov napadnut je juče ispred svoje kuće u litvanskoj prestonici Vilnjusu.

To je izjavila bivša portparolka Navaljnog Kira Jarmiš. „Volkov je upravo napadnut ispred svoje kuće. Neko je razbio staklo na automobilu i poprskao mu suzavac u oči, nakon čega je napadač počeo da Leonida udara čekićem“, napisala je ona na svom profilu na mreži X. Leonid Volkov @leonidvolkov has just been attacked outside his house. Someone broke a car window and sprayed tear gas in his eyes, after which the attacker started hitting Leonid with a hammer. Leonid is